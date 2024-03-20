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Три родительские субботы подряд: кого и как поминают 30 марта, 6 и 13 апреля 2024 года – молитвы о душах умерших

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Три родительские субботы подряд: кого и как поминают 30 марта, 6 и 13 апреля 2024 года – молитвы о душах умерших
Приметы и Праздники
Фото: freepik.com

Христиане выражают уважение к ушедшим родителям и сторонникам веры в родительские дни. Обычно сначала они посещают храм, где молятся о душах усопших. Это время предполагает уделение особого внимания молитвам за умерших, поскольку они уже не могут молиться за себя сами.

Особую важность имеют поминовения в дни со смерти человека: через 3, 9, 40 дней, годовщину ухода.

Когда во время Великого поста христиане будут поминать умерших в родительские дни?

В этом году Великий пост для православных продлится с 18 марта по 4 мая. В это время на каждую из трех суббот (30 марта, 6 апреля, 13 апреля) планируются поминовения. На родительские дни во время поста верующим принято первоочередно поминать своих усопших родителей. В церковь можно приносить записки с их именами, помолиться за них. Также можно принести постные продукты, поставить свечи, прочитать молитвы за упокой души.

После службы многие идут на кладбище, убирают памятники, сажают цветы, зажигают лампадки. Если невозможно посетить кладбище, можно уделить время молитве дома, устроить поминальный обед с любимыми блюдами усопших, пишет Весь Искитим.

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Информационное агентство «Informing»

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