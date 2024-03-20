Что можно и что нельзя делать 21 марта в Весенний солнцеворот и икону «Знамение Курская-Коренная»: дела, грехи, приметы, традиции

21 марта 2024 года, согласно православному календарю, отмечается праздник Иконы Богородицы «Знамение» Курская-Коренная. В народе этот день также известен как День вербы или Весенний солнцеворот. Это связано с наступлением весны, когда день становится равен ночи.

Интересный факт: Икона Богородицы «Знамение» Курская-Коренная является одной из старейших в Русской Православной Церкви. Ее происхождение связано с XIII веком, когда во время татаро-монгольского нашествия она была обнаружена под деревом охотником. Обретенная икона стала объектом чуда, когда из земли, где она лежала, начал течь источник чистой воды.

21 марта верующие могут провести время с молитвой, подготовкой к сельскохозяйственным работам и уходом за домашним хозяйством. Традиционно, в этот день приносят в дом ветки вербы для очищения отрицательной энергии. Некоторые также пользуются ветками в побитии больного для выздоровления или для предотвращения болезней у здоровых. Однако, в этот день стоит избегать употребления мясных продуктов из-за четвертого дня Великого поста, а также избегать сквернословия и денежных операций.

Народные приметы этого дня связаны с погодой, птичьими гнездами и посадкой вербы. Например, туман в этот день может предвещать заморозки, а птичьи гнезда с юга могут сулить холодное лето. Посадка вербы в этот день считается предвестником смерти, пишет Весь Искитим.