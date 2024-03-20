Заглядываем в будущее и приманиваем счастье: народные приметы 21 марта 2024 в Весенний солнцеворот — антипримета на смерть

21 марта 2024 года отмечается Весенний солнцеворот, известный как «Вербоносица». Этот праздник связан с равноденствием, когда день и ночь равны по продолжительности. В южных регионах уже расцвела верба, обладающая магической силой.

На Весенний солнцеворот принято печь птичек из теста и подбрасывать их вверх, что считается символом счастья и достатка. Также можно гадать на будущее, используя предметы в печенье.

Народные приметы и обряды

Народные приметы и обряды связаны с удачей, будущим и здоровьем:

Принесение в дом веточки вербы обещает избавление от скорби и наполнение дома счастьем.

Не рекомендуется начинать серьезные дела 21 марта, чтобы избежать неудач.

Прохождение через перекресток и счет «Раз, два, три!» позволяет увидеть предзнаменования будущего в зависимости от цвета первой проезжающей машины.

Встреча с любимым человеком в этот день обещает счастливые и долгие отношения.

Приметы на смерть, погоду, урожай и здоровье также сопровождают этот день, предостерегая о возможных опасностях, обещая хороший урожай и благоприятное здоровье, пишет Весь Искитим.