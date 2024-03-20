СМС-поздравления в Навруз 21 марта для родных, друзей и коллег

***
С Наврузом поздравляю вас!
Желаю радости и света,
Энергии большой запас,
Красивых утренних рассветов.
С прекрасным праздником весны
Я всех вас поздравляю!
Навруз сегодня — день большой,
Мы новый год встречаем.
Желаю в семьях вам добра,
Здоровья и достатка.
Зима пусть горечь унесет,
Всю-всю, чтоб без остатка.
***
С первым лучиком весны
Войдет пусть в души счастье.
Благополучия, любви!
Пусть обойдут ненастья!
***
Пусть в праздник в дом войдет любовь,
Пусть всех родных она согреет,
Чтоб ощущали вновь и вновь,
Как все становятся роднее!
***
Пускай Навруз придет в ваш дом
С улыбкой, с радостью, с удачей,
С достатком, с полным кошельком,
Чтоб становились вы богаче!
Здоровья, бодрости и сил,
Успехов, счастья вам, веселья!
Чтоб только позитив дарил
Вам каждый миг без исключения.
Подробнее на Весь Искитим: https://vesiskitim.ru/2024/03/20/otkrytki-i-pozdravleniia-s-navruz-21-marta-dlia-rodnykh-druzei-i-kolleg-np