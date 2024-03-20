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СМС-поздравления в Навруз 21 марта для родных, друзей и коллег

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СМС-поздравления в Навруз 21 марта для родных, друзей и коллег
Приметы и Праздники
Фото: @pikisuperstar / freepik.com

***

С Наврузом поздравляю вас!

Желаю радости и света,

Энергии большой запас,

Красивых утренних рассветов.


С прекрасным праздником весны

Я всех вас поздравляю!

Навруз сегодня — день большой,

Мы новый год встречаем.


Желаю в семьях вам добра,

Здоровья и достатка.

Зима пусть горечь унесет,

Всю-всю, чтоб без остатка.

 ***

С первым лучиком весны

Войдет пусть в души счастье.

Благополучия, любви!

Пусть обойдут ненастья!

*** 

Пусть в праздник в дом войдет любовь,

Пусть всех родных она согреет,

Чтоб ощущали вновь и вновь,

Как все становятся роднее!

***

Пускай Навруз придет в ваш дом

С улыбкой, с радостью, с удачей,

С достатком, с полным кошельком,

Чтоб становились вы богаче!


Здоровья, бодрости и сил,

Успехов, счастья вам, веселья!

Чтоб только позитив дарил

Вам каждый миг без исключения.

Подробнее на Весь Искитим: https://vesiskitim.ru/2024/03/20/otkrytki-i-pozdravleniia-s-navruz-21-marta-dlia-rodnykh-druzei-i-kolleg-np

Информационное агентство «Informing»

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