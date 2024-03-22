Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 22 марта в России и мире

Этот день, согласно календарю, заполнен разнообразными событиями и праздниками:
Всемирный день водных ресурсов - напоминание о важности сохранения и использования водных ресурсов для будущих поколений.
Международный день таксиста - день, посвященный водителям такси и их роли в обществе и экономике.
40 святых (Сороки) - праздник, посвященный 40 мученикам Севастийским.
День Балтийского моря - день, обращающий внимание на экологическое состояние и защиту Балтийского моря.
День Кап-кап-капели - необычный праздник, характеристика которого не указана.
День водкохлебов - также необычный праздник, возможно, связанный с традициями или культурой определенного региона.
День чувствования себя молодым - день, посвященный ощущению молодости и энергии.
День валяния дурака - традиционный апрельский фольклорный праздник, связанный с шутками и розыгрышами.
Кроме того, в этот день произошло множество исторических событий, включая создание первой русской секции I Интернационала, первую игру в большой теннис, показ первого фильма на большом экране братьев Люмьер и другие значимые моменты, пишет Весь Исткитим.