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Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 22 марта в России и мире

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Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 22 марта в России и мире
Приметы и Праздники
Источник фото: Соц.сети

Этот день, согласно календарю, заполнен разнообразными событиями и праздниками:

  1. Всемирный день водных ресурсов - напоминание о важности сохранения и использования водных ресурсов для будущих поколений.

  2. Международный день таксиста - день, посвященный водителям такси и их роли в обществе и экономике.

  3. 40 святых (Сороки) - праздник, посвященный 40 мученикам Севастийским.

  4. День Балтийского моря - день, обращающий внимание на экологическое состояние и защиту Балтийского моря.

  5. День Кап-кап-капели - необычный праздник, характеристика которого не указана.

  6. День водкохлебов - также необычный праздник, возможно, связанный с традициями или культурой определенного региона.

  7. День чувствования себя молодым - день, посвященный ощущению молодости и энергии.

  8. День валяния дурака - традиционный апрельский фольклорный праздник, связанный с шутками и розыгрышами.

Кроме того, в этот день произошло множество исторических событий, включая создание первой русской секции I Интернационала, первую игру в большой теннис, показ первого фильма на большом экране братьев Люмьер и другие значимые моменты, пишет Весь Исткитим.

Информационное агентство «Informing»

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