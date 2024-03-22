Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 22 марта в России и мире

Этот день, согласно календарю, заполнен разнообразными событиями и праздниками:

Всемирный день водных ресурсов - напоминание о важности сохранения и использования водных ресурсов для будущих поколений.

Международный день таксиста - день, посвященный водителям такси и их роли в обществе и экономике.

40 святых (Сороки) - праздник, посвященный 40 мученикам Севастийским.

День Балтийского моря - день, обращающий внимание на экологическое состояние и защиту Балтийского моря.

День Кап-кап-капели - необычный праздник, характеристика которого не указана.

День водкохлебов - также необычный праздник, возможно, связанный с традициями или культурой определенного региона.

День чувствования себя молодым - день, посвященный ощущению молодости и энергии.