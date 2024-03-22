Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 22 марта 2024 и что нельзя делать, народные приметы

На 22 марта приходится несколько значимых событий в православном календаре. Это празднование памяти 40 святых мучеников, известных как Севастийские мученики, которые приняли мученическую смерть в 320 году за веру в Иисуса Христа. Этот день также отмечается как пятый день Великого поста, который длится 48 дней и установлен в честь 40-дневного постничества Иисуса Христа в пустыне.

Соблюдают сухопутный пост

В этот день верующие соблюдают сухопутный пост, потребляя только невареную растительную пищу. На 22 марта также приходится народный праздник, связанный с почитанием памяти Сорока святых. В этот день, по традиции, встречают весну и радушно приветствуют возвращение птиц с теплых стран. Традиционным обычаем является выпекание ржаных и овсяных булочек в виде птиц, которыми угощают детей, призывая жаворонков принести тепло.

Приметы, связанные с этим днем, предсказывают характер последующих дней в зависимости от погоды и поведения птиц. Например, если сороки прилетают, ожидается тепло, а если скворец увиден рано, значит, весна на подходе, пишет Весь Искитим.