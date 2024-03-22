Что можно и что нельзя делать 23 марта в святых Коринфских мучеников и день Василисы: дела, грехи, приметы, традиции и молитва

Подходит 23 марта 2024 года, и согласно православному календарю, наступает время почитания памяти Коринфских мучеников. Этот день также отмечается почитанием святой Василисы Коринфской, известной как «указательница вешних вод». Согласно народным представлениям, Василиса наделяла памятью весенние ручьи и была способна видеть сокрытое. Считалось, что с этого дня начинаются весенние грозы, и молитвы к Василисе помогали отвести воду от дома.

История памяти Коринфских мучеников Кодрата восходит к периоду гонений христиан в III веке. Эти события вдохновляют на сохранение веры и силы духа в сложные времена.

На 23 марта 2024 года существует ряд народных примет и рекомендаций. Например, не рекомендуется надевать девушкам материнскую шапку или менять постельное белье, чтобы избежать проблем с здоровьем и неприятных сновидений. Также не стоит планировать операции, особенно стоматологические, и устраивать застолье, чтобы избежать неприятностей.

И хотя народные приметы могут быть просто поверьями, они часто согласуются с природными явлениями. Например, холодный ветер может предвещать продолжительное зимнее время, а прилет птиц из теплых краев может быть признаком скорого потепления, пишет Весь Искитим.