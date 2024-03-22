Что можно и что нельзя делать в эти выходные, 23 и 24 марта? Запреты на святых Коринфских мучеников, святого Евфимия и икону Кипрская (Стромынская)

23 и 24 марта 2024 года представляют собой особые дни согласно церковному и народному календарям. В эти дни рекомендуется соблюдать определенные обычаи и ограничения.

По церковному календарю отмечается день святых Коринфских мучеников Кодрата и их сподвижников. В народе известен день и как день Василисы вешней воды указательницы, когда начинается активное половодье.

Рекомендуется испечь булочки, пироги и устроить небольшое семейное застолье, освятить дом святой водой для защиты от болезней и неудач. Не рекомендуется проводить масштабную уборку дома, стирать белье, выполнять тяжелую домашнюю работу, заниматься рукоделием или совершать крупные покупки.

По церковному календарю отмечается память святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, иконы Кипрская (Стромынская). В народе известен как Ефимов день, праздник возвращения перелетных птиц и начала движения березового сока.

Рекомендуется устраивать банные дни, посещать церковную службу и загадывать желания, услышав кукушку. Не рекомендуется заниматься рукоделием, обижать людей или животных, совершать крупные покупки или употреблять алкоголь.

Соблюдение этих рекомендаций поможет создать благоприятную атмосферу и защитить от негативных воздействий в эти особенные дни, пишет Весь Искитим.