Что можно и что нельзя делать 24 марта в церковный праздник святого Евфимия и икону Божией Матери Кипрская (Стромынская): дела, грехи, приметы и традиции

День святого Евфимия, также известный как Ефимов день, отмечается 24 марта в православной церкви. Этот день посвящен памяти святого Евфимия Великого, Патриарха Константинопольского.

Святой Евфимий был известен своей кротостью, смирением, милосердием и даром чудотворения. Он активно противостоял ересям и защищал чистоту православной веры. Святой Евфимий ушел из жизни в 473 году в возрасте 96 лет.

В этот день верующие посещают церковные службы, молятся святому Евфимию о помощи и заступничестве, занимаются благотворительностью и проводят время в тишине и спокойствии, посвящая его семье и близким.

Народные приметы

Существуют народные приметы, связанные с этим днем. Например, говорят, что если в этот день идет снег, то весна будет затяжной и холодной. Также утверждают, что если кукушка закукукает на голой земле, то год будет неурожайным, а если ласточка прилетит до Евфимиева дня, то лето будет теплым.

Святой Евфимий Великий известен как основатель крупного монастыря в Палестине, один из столпов пустынножительства, автор духовных наставлений и поучений, а также чудотворец и защитник православной веры. В этот день также празднуется икона Божией Матери Кипрская (Стромынская), которая является одной из самых чтимых икон в Русской Православной Церкви, пишет Весь Искитим.