Пурим 2024: новые поздравления в еврейский праздник 24 марта 2024

Пурим - это один из самых радостных и праздничных дней в еврейском календаре, когда люди собираются вместе, чтобы отметить победу над врагами еврейского народа. В этот день евреи читают Мегиллат Эстер (Книгу Есфирь), которая описывает события, приведшие к спасению евреев от уничтожения, спланированного злодеем Гаманом.

Традиционные обычаи Пурима включают чтение Мегиллы, отправку подарков и пожертвований бедным, а также угощение друзей и семьи особыми пуримскими угощениями, такими как хаманташены (треугольные пироги) и другие сладости. Этот праздник также сопровождается костюмированными шествиями и театральными постановками, где люди изображают персонажей из Мегиллы и отмечают победу добра над злом.

Пурим - это время радости, общения и празднования важного исторического события, напоминая всем о силе веры, мужестве и справедливости.

Поздравления в праздник Пурим

*** В светлый праздник Пурим от души поздравляю и желаю вечного спасения души и тела, больших надежд и великих свершений, благополучной жизни и настоящего счастья, веселого торжества и чудесного маскарада, искренней молитвы и несомненной радости.

*** Мира в доме, счастья в каждом уголочке, улыбок на каждом лице, рядом родного и близкого человека! Пусть здоровье не подводит, а в трудные моменты всегда рядом будет надежный и верный спутник.

*** В праздник Пурима от чистого сердца желаю всегда находить спасение для своей души, как можно чаще устраивать в жизни весёлые пиршества и застолья, чтить дружбу и верить в любовь, надеяться только на хорошее и жить непременно счастливо.

*** Веселитесь, радуйтесь, и не скучайте, славный праздник Пурим отмечайте, пейте, вино сладкое, не уставая, и благодарите Мордехая! Весь народ еврейский он, когда-то спас, ему почет и слава, и респект от нас! А вам здоровья, счастья, жизни безмятежной, радости, удачи, и любви безбрежной!

*** С днем Пурима, праздник славим, с ним отныне поздравляем. Пусть здоровье к вам прибудет, счастье вас не позабудет. Пусть удача, мир, терпение вам сопутствуют во всем, будет мир и настроение, всегда полон будет дом.