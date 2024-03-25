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16 июня – Курбан-байрам 2024: чем отличается от Ураза-байрам, традиции, дуа, намазы, особенности праздника – можно ли работать

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16 июня – Курбан-байрам 2024: чем отличается от Ураза-байрам, традиции, дуа, намазы, особенности праздника – можно ли работать
Приметы и Праздники
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам играют важную роль в религиозной и культурной жизни мусульманского сообщества. Вот некоторые ключевые моменты и особенности этих праздников. 

Ураза-байрам

Этот праздник отмечается в конце месяца Рамадан, который является месяцем поста для мусульман. Ураза-байрам отмечается в день, когда верующие отмечают окончание поста и начало празднования. В этот день мусульмане совершают утреннюю молитву в мечети, после чего поздравляют друг друга с праздником и обмениваются подарками. Хозяйки готовят разнообразные блюда, чтобы сделать этот день особенным для своей семьи и гостей.

Важно помнить, что в этот день мусульмане должны воздерживаться от поста, так как это запрещено на время праздника.

Курбан-байрам

Этот праздник, также известный как праздник жертвоприношения, отмечается после завершения религиозного обряда хаджа, который мусульмане совершают в Мекке. Основная традиция этого праздника - жертвоприношение. Мусульмане приносят в жертву животное и делят его мясо на три части: одну часть для бедных, одну часть для родственников и друзей, и одну часть для себя и своей семьи. 

Помимо жертвоприношения, в этот день мусульмане также совершают молитву в мечети и проводят время в кругу семьи. Нужно следить за чистотой и поддерживать добрые отношения с окружающими людьми во время этого праздника, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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