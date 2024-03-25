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Через сколько дней Ураза-байрам? Что делать 10 апреля 2024 года мусульманам – в чем разница между Ураза-байрам и Курбан-байрам

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Через сколько дней Ураза-байрам? Что делать 10 апреля 2024 года мусульманам – в чем разница между Ураза-байрам и Курбан-байрам
Приметы и Праздники
Фото: freepik.com

Мусульманские праздники играют значительную роль в жизни мусульманского сообщества, отмечая важные моменты в истории ислама и напоминая верующим о духовных ценностях. Два из наиболее важных праздников - Ураза-байрам и Курбан-байрам - имеют свои особенности и традиции, которые отражают суть и значение этих праздников.

Ураза-байрам

Этот праздник отмечается в конце месяца Рамадан, когда мусульмане завершают свой пост. Подготовка к Ураза-байрам включает в себя уборку дома, приготовление новой или чистой одежды, а также подарков для родных и друзей. В этот день мусульмане совершают коллективную молитву и после этого принимают участие в трапезе, которая становится возможной после окончания поста.

Курбан-байрам

Этот праздник отмечается в память об историческом событии жертвоприношения Авраама. Главная традиция Курбан-байрама - жертвоприношение, где мусульмане приносят в жертву животное и делят его мясо на три части: одну для бедных, одну для родственников и друзей, и одну для себя и семьи.

Курбан-байрам также начинается с утренней молитвы в мечети, а затем мусульмане проводят время в кругу семьи и друзей, обмениваясь поздравлениями и угощаясь праздничными блюдами. Оба эти праздника служат напоминанием о важности веры, милосердия и благочестия, а также объединяют мусульманское сообщество вокруг общих ценностей и традиций, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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