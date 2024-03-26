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Антипасха 2024: церковные и народные традиции 12 мая 2024 года – приметы, молитвы, что можно и что нельзя делать

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Антипасха 2024: церковные и народные традиции 12 мая 2024 года – приметы, молитвы, что можно и что нельзя делать
Приметы и Праздники
Фото: @prostooleh / freepik.com

Праздник Антипасхи приходится на 12 мая 2024 года и имеет ряд других названий, таких как Фомино воскресенье и Красная горка. Этот праздник имеет языческие корни и связан с традициями празднования первого воскресенья после Пасхи.

Суть праздника Антипасхи

На 8-й день после воскресения Иисус Христос явился апостолу Фоме, который изначально не верил в воскресение. Само название «Антипасха« переводится как »вместо Пасхи».

Традиции

В христианской церкви проводятся богослужения в честь апостола Фомы. В это время в храмах принято обновлять память о воскресении Христа.

Поминовение родственников: после посещения церкви принято навестить могилы предков на кладбище и возложить цветы.

Возможность бракосочетания: некоторые христианские пары решают узаконить свои отношения и обвенчаться в церкви в день Антипасхи.

Добрые дела: христиане настоятельно рекомендуют помогать нуждающимся и навещать больных в качестве волонтеров.

Приметы

Безветренный день сулит хороший урожай зерновых культур в 2024 году. Пары, решившие вступить в брак в день Антипасхи, считаются счастливыми в браке. Не стоит устраивать ругань или конфликты в этот день, так как это может привести к неприятностям в будущем. Не следует испытывать грусть или слезы в этот день, так как это может принести негативные последствия, сообщет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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