Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 26 марта 2024 и что нельзя, приметы

На 26 марта 2024 приходится несколько значимых церковных и народных событий.

Церковные православные праздники:

Перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Этот день посвящен перенесению в 847 году нетленных останков патриарха Никифора из Проконниса в Константинополь. Великий пост (9-й день): Великий Пост, который установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне, находится на девятом дне.

Народные праздники:

Никифоров день. Этот день посвящен перенесению праха святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

Приметы: