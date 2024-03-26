Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 26 марта 2024 и что нельзя, приметы

На 26 марта 2024 приходится несколько значимых церковных и народных событий.
Церковные православные праздники:
- Перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Этот день посвящен перенесению в 847 году нетленных останков патриарха Никифора из Проконниса в Константинополь.
- Великий пост (9-й день): Великий Пост, который установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне, находится на девятом дне.
Народные праздники:
- Никифоров день. Этот день посвящен перенесению праха святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.
Приметы:
- Рыбалка. Традиционно этот день связан с рыбалкой, особенно если лед еще не полностью растаял.
- Осторожность в лесу. Не рекомендуется ходить в лес или тайгу из-за возможного встречи с пробудившимся медведем.
- Приметы о погоде. Туман может предвещать дождливое лето, а другие признаки могут давать представление о погодных условиях в будущем.