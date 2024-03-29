Что можно и что нельзя делать 30 марта в святого Алексия, человека Божия и Алексея Теплого: дела, грехи, приметы и традиции

30 марта 2024 года по церковно-православному календарю отмечается память Преподобного Алексия, человека Божьего, в народе известного как «Алексей Теплый». Этот день также является Родительской субботой, поэтому важно помянуть усопших.

Интересный факт: преподобный Алексий, живший в IV веке в Риме, отличался своим смирением и преданностью молитве. После видения о похоронах своей матери он решил посвятить свою жизнь молитве за ее здоровье. Он принял отречение от мирских благ, уединился в монастыре и вел аскетический образ жизни. После многих лет молитвы он вернулся домой, но остался скрытым от родных, проводя оставшуюся часть жизни в смирении и молитве.

В этот день можно поминать усопших, молиться об их упокоении и почитать память Преподобного Алексия. Также традиционно рекомендуется уделять внимание сельскохозяйственным работам, помнить об умерших и избегать шумных празднеств.

Важно соблюдать пост и воздерживаться от тяжелой работы. Народные приметы связанные с этим днем указывают на благоприятный урожай летом, если 30 марта погода будет теплой. Также вылет пчел на этот день сулит хороший медосбор, а березовые почки становятся целебными, пишет Весь Искитим.