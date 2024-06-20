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Микропластик впервые обнаружили в пенисах мужчин

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Микропластик впервые обнаружили в пенисах мужчин
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Ведущие ученые из Германии и Америки подтвердили наличие микропластика в тканях мужских половых членов. 

Новое исследование выявило частицы размером от 20 до 500 микрометров в четырех из пяти образцов. Семь видов пластика, включая полиэтилентерефталат и полипропилен, были обнаружены при помощи лазерной системы LDIR и сканирующего электронного микроскопа Zeiss Merlin. 

Пластиковые частицы могут негативно повлиять на функции пениса

Ранджит Рамасами, ведущий эксперт по репродуктивной урологии, отметил, что такие частицы могут негативно повлиять на функции пениса, включая эректильную функцию, а также сперматогенез. 

Деятели науки призывают к дальнейшим исследованиям для определения потенциального влияния микропластика на здоровье человека и разработке соответствующих мер предосторожности, включая ограничение использования пластиковых материалов в повседневной жизни.

Информационное агентство «Informing»

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