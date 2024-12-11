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Эндокринолог Насыртдинова рассказала, о каких болезнях может сигналить сильная потливость

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Эндокринолог Насыртдинова рассказала, о каких болезнях может сигналить сильная потливость
Здоровье
Фото из открытых источников

Сильное потоотделение, или гипергидроз, может сигналить о гормональных изменениях в организме либо о серьезных болезнях, таких как туберкулез, сахарный диабет и даже рак. Об этом в беседе с изданием UfaTime.ru рассказала Алия Насыртдинова, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии.

Сильная потливость: стоит ли волноваться и идти к врачу?

Сильная потливость у человека может отмечаться на фоне протекания ОРВИ, ожирения, а также при тревожности и стрессе. Истинную причину гипергидроза можно узнать, обратившись к врачу и пройдя обследование. Надо будет сдать ряд анализов, в том числе на гормоны. У женщин чрезмерная потливость, к примеру, может наблюдаться в период менопаузы.

«Следует иметь в виду, что гипергидроз может быть как первичным (независимым состоянием), так и вторичным (сопутствующим другим заболеваниям), поэтому важно найти причину и получить необходимую помощь», — резюмировала эндокринолог Насыртдинова.

Информационное агентство «Informing»

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