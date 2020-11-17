Сборная Украины из-за COVID-19 помещена на карантин в Швейцарии

Сборная Украины помещена на карантин в Швейцарии из-за COVID-19. Об этом сообщается в официальном микроблоге сборной Швейцарии в Twitter.

Стало известно, что матч заключительного тура Лиги наций между сборными по футболу Украины и Швейцарии не состоится. Виной тому - очередной всплеск коронавируса: в день игры в украинской сборной Андрея Шевченко вирус выявили еще у троих игроков. К уже болеющим Андрею Ярмоленко, Виктору Коваленко, Виктору Цыганкову и Сергею Сидорчуку сегодня добавились Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов.

Таким образом, решением главного врача швейцарского кантона Люцерн украинскую сборную по футболу поместили на карантин.

Теперь судьбу несостоявшегося матча будет решать УЕФА: его заменят жеребьевкой или же перенесут на другой день. До сегодняшней игры Украина опережала Швейцарию на три очка и у нее было много шансов остаться в элитном дивизионе.