Евгения Медведева не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Сегодня, 19:50

Александр Зуев

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Евгения Медведева не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Евгения Медведева решила не участвовать в этапе Гран-при по фигурному катанию.

Отметим, что Медведева должна была участвовать в первом и втором этапах Кубка России в Сызрани и Москве. Однако девушка получила  травму спины,  а значит, она не подготовилась к выступлению, поэтому  снялась с обоих этапов. После этого Евгения оказалась в клинике спинальной нейрохирургии, где прошла обследование. Позже у фигуристки возникла еще одна проблема со здоровьем - у нее  обнаружили защемление нерва в позвоночнике. 

Двукратная чемпионка мира должна пройти курс восстановления, поэтому ей пришлось сняться и с этапа Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Москве с 20 по 22 ноября.

Между тем гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган предположил, что если Евгения Медведева успеет пройти курс реабилитации, то  сможет участвовать в заключительном этапе Кубка России, который пройдет 5-8 декабря в Москве.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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