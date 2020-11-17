Федор Емельяненко не исключил продления контракта с Bellator

Вчера, 23:40

Анна Лисова

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Федор Емельяненко не исключил продления контракта с Bellator

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал, что может продлить контракт с Bellator.

Он уточнил, что продление контракта зависит от ряда факторов, в частности, боец будет смотреть по здоровью. Обсудить это он планирует и со своей семьей. 

«Слишком много пунктов нужно будет согласовать, но продление не исключено… По своему самочувствию понимаю, что это последние бои. И в любой момент я могу закончить карьеру, этот пункт есть в контракте с Bellator», - сказал Емельяненко.

По словам бойца, он не планирует уже сейчас останавливать свою профессиональную карьеру, поэтому продление контракта в его интересах. Тем не менее он уже начал заниматься и тренерской деятельностью. Сейчас Емельяненко готовит к поединкам бойцов из своей команды. 

Напомним: в активе Федора Емельяненко уже 39 побед. 6 поединков он проиграл. Сотрудничая с Bellator, Емельяненко провел два боя. Еще один поединок у него запланирован на 2021 год. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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