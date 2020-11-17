Ирина Роднина поддержала США в свете принятия «акта Родченкова»

В США приняли «акт Родченкова», который предполагает уголовную ответственность для лиц, причастных к нарушениям антидопинговых правил на международных соревнованиях с участием американских спортсменов.

По мнению трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной, Россию это не должно волновать, поскольку этот закон американцы приняли у себя и действовать он будет в США.

«Что мы везде врагов ищем? Они принимают закон у себя, а не против кого-то! Это решение будет действовать на территории США», - заявила она.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев подчеркнул, что США «планомерно, шаг за шагом, идут к своей цели». Россия же, по его мнению, «невнятно мычит в ответ». По его мнению, необходимо брать пример с американцев и распространять свои правила на весь мир. Сейчас России следует бороться и защищать своих спортсменов, но вместо этого выявляются новые случаи употребления допинга.





Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев, комментируя «акт Родченкова», заявил о том, что мировому сообществу необходимо вернуться к тому, чтобы жить по общим нормам, а не каждому принимать свои правила и пытаться их распространить на других.

Напомним: Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию. Он был информатором WADA. В 2015 году Родченков бежал в США, где дал показания о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования, которое проводила международная группа, некоторые российские атлеты не только были дисквалифицированы, но и лишились наград.