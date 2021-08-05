КХЛ-2021/2022: сможет ли минское «Динамо» пробить барьер 1/8 финала Кубка Гагарина?

Беларусь в Континентальной хоккейной лиге уже 13 сезонов подряд представляет минское «Динамо», однако за годы выступлений клубу ни разу не удалось пройти дальше 1/8 финала Кубка Гагарина. Да и в плей-офф белорусская команда выходила лишь пять раз. Сможет ли в предстоящем розыгрыше минский клуб преподнести сюрпризы?

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Минские хоккеисты никогда не проходили дальше 1/8 финала Кубка Гагарина

Главный успех в истории минского «Динамо» в КХЛ — семиматчевое противостояние в 1/8 финала сезона-2009/2010 с ярославским «Локомотивом». Белорусский клуб уступил — 3:4. С тех пор «Динамо» четыре раза добивалось права на участие в плей-офф Кубка Гагарина, однако больше одного матча в серии выиграть так и не смогло. В последнем сезоне минчане были обыграны в 1/8 финала санкт-петербургским СКА со счетом 4:1.

Наибольшее количество очков в регулярном чемпионате «Динамо» набрало в сезоне-2016/2017 — 105 баллов и выход на давних знакомых из Ярославля. На этот раз судьба серии решилась в пяти матчах — 4:1, победа «Локомотива».

Межсезонье в Беларуси

В межсезонье сразу три белорусских хоккеиста отправились из «Динамо» в НХЛ: защитники Владислав Колячонок («Флорида») и Илья Соловьев («Калгари»), а также нападающий Алексей Протас («Вашингтон»). Клуб покинул и один из лидеров-легионеров: Райан Спунер отправился в екатеринбургский «Автомобилист».

Пополнили команду голкипер Патрик Рибар из финского «Кярпята», защитник Сергей Сапего из «Торонто» и форварды Тайлор Бэк («Металлург») и Тайлер Граовац из «Ванкувера».

Ожидания от сезона-2021/2022

Главный тренер Крейг Вудкрофт давно знаком с белорусским хоккеем: канадский специалист тренировал и минское «Динамо», и сборную Беларуси. В предстоящем сезоне канадец ставит две задачи. Минимум — добиться выхода в плей-офф Кубка Гагарина. Максимум — пройти, наконец, злополучную стадию 1/8 финала.

Многое будет зависеть от новичков клуба — сможет ли Граовац, набиравший по полсотни очков за сезон в АХЛ, в полной мере заменить ушедшего Спунера, и форма опытного Бэка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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