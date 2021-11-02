Названы фавориты Кубка России после группового раунда

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Названы фавориты Кубка России после группового раунда
Спорт
Фото из открытых источников

После того, как определились все участники плей-офф Кубка России по футболу, беттинг-аналитики представили свой список главных фаворитов турнира.

У пяти клубов было право начать выступление в Кубке России сразу же со стадии 1/8 финала – это представители страны в еврокубках на старте сезона «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». А уже по итогам группового этапа к этой «пятерке» присоединились еще 11 коллективов. Причем к командам, представляющим Премьер-лигу – московскому «Динамо», столичному ЦСКА, «Нижнему Новгороду» и тульскому «Арсеналу», присоединились сразу 7 команд из низших дивизионов. Среди них «Алания», «Ротор», «Балтика», «Енисей», «Кубань», КАМАЗ и «Чайка» из Песчанокопского. Последний коллектив, представляющий дивизион ФНЛ 2 смело можно считать главной сенсацией нынешнего розыгрыша Кубка России.

Хотя теперь именно «Чайку» видят главным «андердогом» первого раунда плей-офф, то есть командой с самыми низкими шансами на победу. В частности, аналитики известной компании Винлайн, в линии которой есть роспись на победителя Кубка России сезона 2021/22, поставили скромный клуб на последнее 16-е место в рейтинге участников турнира. Желающим использовать свой фрибет Винлайн, полученный в рамках многочисленных бонусных программ этой компании, именно на успехах сенсационной «Чайки», стоит быть внимательными. Ведь сейчас шансы клуба из третьего по силе дивизиона России на трофей равны всего лишь 1% вероятности.

А кто же главные фавориты розыгрыша? По мнению аналитиков, в Топ-3 входят питерский «Зенит» с вероятностью в 30% успеха, а также два московских клуба – «Динамо» и «Локомотив», у которых по 18% шансов. В спину соседям по столице дышит «Спартак», которому оставили 17% вероятности завоевания трофея.

Стоит отметить, что «Локомотив», входящий в тройку главных фаворитов нынешнего розыгрыша кубка страны, является самым успешным участником турнира в последние годы. Как сообщает источник «Фаворит», где всегда можно отыскать полезную и актуальную информацию из мира футбола, именно «Железнодорожники» выигрывали кубковый трофей чаще всего за 5 последних лет – трижды. А вот чемпиону последних трех сезонов Премьер-лиги – «Зениту», лишь раз за этот отрезок удалось поднять второй по значимости трофей России.

Напомним также, что «Локомотив» остается рекордсменом по количеству завоеванных Кубков России за всю историю турнира – у москвичей 9 наград в клубном музее. На втором месте по этому показателю располагается ЦСКА – 7 наград, а замыкает тройку «Зенит» с 4-мя трофеями.

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