Власти Санкт-Петербурга прокомментировали перенос финала Лиги чемпионов в Париж

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Власти Санкт-Петербурга прокомментировали перенос финала Лиги чемпионов в Париж
Спорт / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Вице-губернатор Борис Пиотровский опубликовал в личном телеграм-канале комментарий относительно появившейся информации о решении УЕФА перенести финал Лиги чемпионов в Париж.

Пиотровский выразил своё сожаление по поводу того, что матч состоится не в Северной столице, подчеркнув значимость Петербурга как центра проведения крупных мероприятий международного уровня, имеющего для этого все необходимые ресурсы и инфраструктуру. По его мнению, принятое УЕФА решение является чисто политическим, несмотря на неоднократные высказывания об объединительной силе спорта, который должен быть вне политики.

Тем не менее, заявил чиновник, руководство города уже определилось куда вложить средства, выделенные на проведение матча. С его слов, их направят на развитие детских спортивных школ.

Ранее руководство УЕФА сообщило о том, что спортивные клубы и сборные, выступающие за Россию и Украину, обязаны будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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