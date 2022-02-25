Власти Санкт-Петербурга прокомментировали перенос финала Лиги чемпионов в Париж

Обозреватели издания «Взгляд.ру» заявили о том, что санкции, которые вводятся против России на фоне признания республик Донбасса, привели к расколу
Политолог Владимир Рогов рассказал о том, что сейчас наблюдается движение украинских войск как в сторону ЛДНР, так и в сторону границы с Крымом. Как
Российские танкисты загадали пользователям сети еще одну шараду, пишет информационное агентство «Русская весна». Не успели еще стихнуть страсти
В Сети появилась карта ударов России по военным объектам Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что удары были нанесены по аэродромам шести российских
В ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик страны-участницы Североатлантического альянса принялись массово перебрасывать
На территорию признанных Россией Луганской и Донецкой народных областей Министерство обороны России, выполняя распоряжение президента страны
Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО генерал Филип Бридлав рассказал о трех возможных сценариях наступления России на
Вооруженные силы Украины продолжают попытку вторжения вглубь территорий Донбасса — силовики окружили населенный пункт Пантелеймоновка, намереваясь
В Telegram-пространстве обнародовано видео с украинским БТР, уничтоженным после попытки прорыва через границу с Россией. Ролик выложен в
21 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеообращением к россиянам, в ходе которого заявил о признании ДНР и ЛНР. Эта почти часовая
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