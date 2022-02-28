«Атлетико» — «МЮ»: всё решится в Манчестере

В среду, 23 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» прошёл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед», завершившийся со счётом 1:1. Счёт открыл Жоау Феликс точным ударом головой на 7-й минуте, а Антони Эланга забил ответный мяч в концовке игры.

Победитель этой пары определится 15 марта в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд». На портале Legalbet вы найдёте актуальную информацию, историю личных встреч и статистические тренды не только по этой игре, но и по всем матчам ведущих еврокубков и чемпионатов.

После назначения Ральфа Рангника на пост главного тренера «МЮ» на руководство клуба обрушился шквал критики от экспертов и болельщиков. Но, несмотря на это, кризисный «Манчестер» добивается результата — у команды всего одно поражение в 16 матчах при новом тренере.

Так случилось и на «Ванда Метрополитано». «Атлетико» в первом тайме задавил «МЮ» агрессивным прессингом, забил быстрый гол и доминировал на каждом участке поля. Рисунок игры наглядно отражает статистика: «Юнайтед» не совершил ни одного касания в чужой штрафной в первом тайме впервые с сезона-2005/06, по данным Opta Sports. Главная проблема «МЮ» — у команды нет чёткой структуры игры и новых эффективных идей. «Манчестер» добивается результата за счёт индивидуального мастерства и работоспособности, но в долгосрочной перспективе этого недостаточно.

Во втором тайме «Юнайтед» стал активнее, но моментов по-прежнему не создавал. Исход матча решила индивидуальная ошибка защитника «Атлетико», который выбросился из линии. Облак мог спасти, но потерял ворота, оставив дальний угол открытым. Что неудивительно, голкипер проводит ужасный сезон — «Атлетико» пропустил на 10 мячей больше ожидаемого значения, по данным StatsBomb.

По мнению зрителей, первый матч не получился зрелищным. Но ответная встреча обещает быть жаркой: давление на игроков будет запредельным, а цена ошибки возрастёт в разы.

Источник: https://legalbet.ru/match-center/

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