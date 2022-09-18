Юлию Высоцкую осудили за поддержку Аллы Пугачевой, желающей стать иноагентом

Таким образом, считают подписчики, супруга г-на Кончаловского поддержала певицу. Это вызвало гнев россиян в социальных сетях. Многие написали, что актриса позорит своего мужа:

"Надеюсь на вас тоже обратят внимании, предатели";

"А ты то куда лезешь? Только мужа своего позоришь";

"Юля я не верю своим глазам!";

"И тебя туда же!!!";

"Ну, ну. Народ все же видит";

"Ишь пришла она с поддержкой";

"Тоже патриотка, да. Живешь в Италии, а в Россию только по-быстрому денег заработать".