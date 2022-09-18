Юлию Высоцкую осудили за поддержку Аллы Пугачевой, желающей стать иноагентом

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Юлию Высоцкую осудили за поддержку Аллы Пугачевой, желающей стать иноагентом
Спорт
Фото из открытых источников

Юлия Высоцкая, жена режиссера Андрея Кончаловского, поддержала народную артистку СССР Аллу Борисовну Пугачеву, которая пожелала стать иноагентом. Заявление актрисы возмутило интернет-пользователей. В Сети резко осудили телеведущую.

Пугачева, как неоднократно сообщалось, призвала Минюст России дать ей статус иностарнного агента вслед за своим молодым мужем Максимом Галкиным (физлицом, выполняющее функции иноагента). Юлия Высоцкая прокомментировала такую скандальную просьбу Примадонны. Актриса поставила эмодзи  в виде «сердечка» под постом.

Таким образом, считают подписчики, супруга г-на Кончаловского поддержала певицу. Это вызвало гнев россиян в социальных сетях. Многие написали, что актриса позорит своего мужа:

"Надеюсь на вас тоже обратят внимании, предатели";

"А ты то куда лезешь? Только мужа своего позоришь";

"Юля я не верю своим глазам!";

"И тебя туда же!!!";

"Ну, ну. Народ все же видит";

"Ишь пришла она с поддержкой";

"Тоже патриотка, да. Живешь в Италии, а в Россию только по-быстрому денег заработать".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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