Сваха Роза Сябитова рассказала о способах удержания мужа

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Сваха Роза Сябитова рассказала о способах удержания мужа
Спорт
Фото из открытых источников

Роза Сябитова, популярная телеведущая передачи «Давай, поженимся» и бизнесвумен, рассказала о способах, чтобы удержать мужа. Об этом самая известная сваха страны написала в своем Телеграме.

«Способы удержания мужа давным-давно существуют. В давние времена любящая супруга всегда заботилась, чтобы муж любил ее и был верным. Достигала этого она различными способами, начиная от чародейских (травки, обряды), заканчивая сытными ужинами, после которых супруг предпочитал уютную кровать с женой гулянкам. Самым действенным способом являлась внешняя привлекательность. В те времена эталоном красоты были умелые, ловкие, физически сильные женщины, поэтому жены старались быть таковыми. В дальнейшем, эти качества помогали даме с проверкой на принятия родственниками мужа. Жаловаться отцу и матери молодой жене не приходило в голову, поскольку она ушла из родительского дома, и как будто умерла, затем вновь родилась в новой семье», – говорит ведущая.

Напомним, Сябитова дважды была замужем. Первый супруг Розы - Михаил, с которым она прожила 10 лет и родила двоих детей. Второй муж свахи - экс-участник программы «Давай, поженимся» Юрий Андреев. Они в браке прожили всего три года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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