Телеканал ТНТ вернет в эфир скандально известное телевизионное шоу «Игра» под другим названием

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Телеканал ТНТ вернет в эфир скандально известное телевизионное шоу «Игра» под другим названием
Спорт
Фото из открытых источников
Телевизионное шоу канала ТНТ «Игра» благодаря своей схожести с КВН, нестандартному юмору и участию многих звезд, стало весьма популярным. Но в эфире продержалась программа недолго из-за скандалов. Организаторы решили обновить формат проекта и название. Теперь шоу называется «Концерты», и будет напоминать «Уральские пельмени».
Создателей«Игры» обвинили, что они позаимствовали многие ключевые элементы у КВН. На сцене выступали бывшие КВНщики, показывая разные номера. В конце выступления свои оценки ставили судьи.
Однако это не нравилось Александру Маслякову из-за серьезной конкуренции. Шутки некоторых участников также провоцировали скандалы, поэтому программу сняли с эфира.
Через год организаторы шоу переформатировали проект. Из него убрали жюри и оценки, в каждом выпуске свое мастерство продемонстрируют отдельные команды с номерами. Премьера юмористического шоу запаланирована на 30 октября.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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