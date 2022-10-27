Телеканал ТНТ вернет в эфир скандально известное телевизионное шоу «Игра» под другим названием

Создателей«Игры» обвинили, что они позаимствовали многие ключевые элементы у КВН. На сцене выступали бывшие КВНщики, показывая разные номера. В конце выступления свои оценки ставили судьи.

Однако это не нравилось Александру Маслякову из-за серьезной конкуренции. Шутки некоторых участников также провоцировали скандалы, поэтому программу сняли с эфира.

Через год организаторы шоу переформатировали проект. Из него убрали жюри и оценки, в каждом выпуске свое мастерство продемонстрируют отдельные команды с номерами. Премьера юмористического шоу запаланирована на 30 октября.



Телевизионное шоу канала ТНТ «Игра» благодаря своей схожести с КВН, нестандартному юмору и участию многих звезд, стало весьма популярным. Но в эфире продержалась программа недолго из-за скандалов. Организаторы решили обновить формат проекта и название. Теперь шоу называется «Концерты», и будет напоминать «Уральские пельмени».