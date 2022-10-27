Телеканал ТНТ вернет в эфир скандально известное телевизионное шоу «Игра» под другим названием

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему ВСУ удалось потеснить российские войска. Он отметил, что Россия начинала «военную спецоперацию»
Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда
Депутат Государственной Думы России, генерал Андрей Гурулев не видит смысла оборонять Херсон от наступающих ВСУ, если для этого понадобится положить
Скоро в эфир ТНТ выйдет новый проект «Концерты», который очень похож на ушедшее с экранов шоу «Игра». Представители телешоу решили переформатировать
Владимир Селиванов (он же певец VAVAN) похвастался результатами успешной работой с знаменитой актрисой Агатой Муцениеце. Совместный клип артистов,
В минувшем году журналистка Ксения Собчак выпустила документальный фильм об инфоцыганах. Телеведущая упомянула в нем многих знаменитостей, включая
Накануне в Иркутске потерпел крушение истребитель, он упал в городе на дом. В результате на месте крушения произошел пожар, распространившийся на 200
Вооруженные силы Украины могут высадить десант на левом берегу Днепра, где их совсем не ждут, и уже там устроить российским войскам новую «Балаклею».
Утро новой рабочей недели петербуржцы вновь встретили в многокилометровых пробках. Встали почти весь Невский район, Московское шоссе, ряд участков
В последнее время жители Херсона начали сообщать о том, что в городе активизировались так называемые «ждуны», то есть люди, которые ждут возвращения
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