Фигуристке Алине Загитовой Авербухин ограничил выход в эфир шоу «Ледниковый период»

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Фигуристке Алине Загитовой Авербухин ограничил выход в эфир шоу «Ледниковый период»
Спорт
Фото из открытых источников

Последние время обсуждение телешоу «Ледниковый период» связано с претензиями к его ведущим. Зрители все чаще обращают внимание на неуверенность фигуристки Алины Загитовой и странное формулирование вопросов. Сама девушка усиленно занимается с педагогом по постановке речи, и говорит, что родилась не в столице, что является причиной проблемы.

Регулярно подкалывает молодую ведущую спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он говорит, что Алине нужно взять уроки красноречия у него. Хотя многие считают, что Алина показывает прогресс, в том числе Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Иоланда Чан и другие.

А вот Илья Авербух решил ограничить выход в эфир молодой фигуристки и начинающей тележурналистки. Одним из нововведений проекта (помимо смены тренеров в командах) стала ротация ведущих. Теперь Алексей Ягудин, Анна Щербакова и Алина Загитова не будут вести программу втроем одновременно. Девушки выйдут в эфир раздельно. В одном выпуске — Алина, в другом — Анна.

Напомним, что очередной выпуск «Ледникового периода» выйдет на Первом канале уже завтра, в субботу, в 18.20.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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