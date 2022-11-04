Барановская призналась, что её карьера на радио не состоялась из-за запретов Андрея Аршавина

Юлия Барановская в свое время не смогла построить телевизионную карьеру из-за Андрея Аршавина. Футболист запрещал возлюбленной работать . Он хотел, чтобы она все свободное время посвящала близким и семье.

«Началось все с маленькой программы на радиостанции. Андрей Сергеевич не очень хорошо на это отреагировал. Тогда моей работой было материнство и семейная жизнь. Я оставила радиопередачу и первую радиостанцию. Но даже продюсеры, которые приезжали снимать передачи с Андреем, спрашивали: «почему Юля не на ТВ?» Всегда удивлялась, они говорили, что я телевизионный персонаж. Но видела, что ему это совсем не нравится. Поэтому без сожаления отказывалась от предложений», — вспоминает 42-летняя ведущая.

Сегодня Юлия Барановская успешная телезвезда. Что касается спортсмена, экс-супруги общаются только по вопросам общих детей.