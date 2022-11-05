Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»

5 ноября 2022 года на Первом канале вышел четвертый выпуск телешоу «Ледниковый период. Снова вместе». В номере Дани Милохина и Евгении Медведевой жюри увидело технические недочеты, хотя их артистизм был оценен по-достоинству.

«Вкусно и ярко», — высказался один из членов жюри.

Иные судьи также отметили, что пара скаталась. По их словам, Женя превратилась в чудесную партнершу, а Даня достиг мастерства фигурного катания семимильными шагами. Он сумел выполнить сложную поддержку под названием «вертолет». Но несмотря на поддержку поклонников, Милохину и Медведевой поставили 11,90 балла.

Евгения, комментируя результат, призналась, что они привыкли к похвале и хорошим отметкам, поэтому расслабились, ожидая, что судьи вновь высоко оценят их прокат.

Отметим, это было последнее выступление пары в эфире. Более недели назад 20-летний блогер заявил, что навсегда покидает проект. Такое решение тиктокер объяснил тем, что у него нету сил продолжать то, к чему его душа совсем не лежит. После этого молодой парень улетел в Дубай, там его ждут друзья.

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