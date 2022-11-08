Le Figaro: во Франции возмутились русофобией на музыкальном фестивале в Кольмар

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Le Figaro: во Франции возмутились русофобией на музыкальном фестивале в Кольмар
Спорт
Фото из открытых источников

Читатели французского издания Le Figaro возмутились русофобией организаторов одного из музыкальных фестивалей во Франции. Гнев французов вызвало внезапное отстранение российского дирижера Владимира Спивакова, который возглавлял ежегодный фестиваль классической музыки в городе Кольмар (Festival international de musique de Colmar) с 1979 года.

В конце октября дирижер получил короткое письмо без подписи, полное расплывчатых формулировок о том, что он не сможет в этом году стать его руководителем. Спиваков заявил, что организаторы - трусы, которые пошли на поводу у всех, выступающих за отмену русской культуры. Его место занял Ален Алтиногу.

Читатели издания Le Figaro согласились с Владимиром Теодоровичем. Они обвинили организаторов в русофобии.

"Это скандал — выгонять артиста, который осудил проведение спецоперации на Украине. Мы по-прежнему откармливаем необразованных опасных нелегалов", — написал пользователь под ником hibiscus soleil.

Еще один француз  Arlette Lamouette поинтересовался, за что осуждают дирижера - за его позицию или за российское гражданство?

"Он недостаточно украинец или чересчур русский?"


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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