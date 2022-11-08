Le Figaro: во Франции возмутились русофобией на музыкальном фестивале в Кольмар

Читатели французского издания Le Figaro возмутились русофобией организаторов одного из музыкальных фестивалей во Франции. Гнев французов вызвало внезапное отстранение российского дирижера Владимира Спивакова, который возглавлял ежегодный фестиваль классической музыки в городе Кольмар (Festival international de musique de Colmar) с 1979 года.

В конце октября дирижер получил короткое письмо без подписи, полное расплывчатых формулировок о том, что он не сможет в этом году стать его руководителем. Спиваков заявил, что организаторы - трусы, которые пошли на поводу у всех, выступающих за отмену русской культуры. Его место занял Ален Алтиногу.

Читатели издания Le Figaro согласились с Владимиром Теодоровичем. Они обвинили организаторов в русофобии.

"Это скандал — выгонять артиста, который осудил проведение спецоперации на Украине. Мы по-прежнему откармливаем необразованных опасных нелегалов", — написал пользователь под ником hibiscus soleil.

Еще один француз Arlette Lamouette поинтересовался, за что осуждают дирижера - за его позицию или за российское гражданство?

"Он недостаточно украинец или чересчур русский?"



