Телеведущая Лера Кудрявцева смутила мужа снятым интимным видео в постели

51-летняя Лера Кудрявцева решила показать, что у нее с супругом все хорошо. Судя по всему, телеведущая решила поставить точку в бесконечных слухах об их разладе.

Звезда опубликовала интимный снимок из семейной жизни. По фото можно судить, что у супругов все хорошо, а сообщения о разрыве — фейк. На кадрах влюбленные лежат в постели, на лицах их отражается синий свет. Поклонники поняли, что они вместе смотрят телевизор.

Пока спортсмен смотрел в сторону, Кудрявцева сняла видео. Она навела ракурс камеры на лицо, лежа на плече, после чего принялась обсуждать внешность мужа.

«У тебя большой нос», - отметила теледива.

Такое замечания явно пришлись мужчине не по душе. Игорь смутился и покачал головой, дав понять, что ему не нравится, когда его без разрешения снимают и выставляют это на общее обозрение.

Отметим, что с хоккеистом Игорем Макаровым Лера прожила в браке девять лет. В 2018 году ведущая родила дочь Марию Макарову. Во второй раз она стала мамой, когда ей было 47 лет.