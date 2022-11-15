Телеведущая Лера Кудрявцева смутила мужа снятым интимным видео в постели

Image 16+
Телеведущая Лера Кудрявцева смутила мужа снятым интимным видео в постели
Спорт
Фото из открытых источников

51-летняя Лера Кудрявцева решила показать, что у нее с супругом все хорошо. Судя по всему, телеведущая решила поставить точку в  бесконечных слухах об их разладе.

Звезда опубликовала интимный снимок из семейной жизни. По фото можно судить, что у супругов все хорошо, а сообщения о разрыве — фейк. На кадрах влюбленные лежат в постели, на лицах их отражается синий свет. Поклонники поняли, что они вместе смотрят телевизор.

Пока спортсмен смотрел в сторону, Кудрявцева сняла видео. Она навела ракурс камеры на лицо, лежа на плече, после чего принялась обсуждать внешность мужа.

«У тебя большой нос», - отметила теледива.

Такое замечания явно пришлись мужчине не по душе. Игорь смутился и покачал головой, дав понять, что ему не нравится, когда его без разрешения снимают и выставляют это на общее обозрение.

Отметим, что с хоккеистом Игорем Макаровым Лера прожила в браке девять лет. В 2018 году ведущая родила дочь Марию Макарову. Во второй раз она стала мамой, когда ей было 47 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Телеведущая Лера Кудрявцева смутила мужа снятым интимным видео в постели

Сегодня, 12:34

Le Figaro: во Франции раскритиковали русофобию на фестивале в Кольмаре из-за дирижера Спивакова

8-11-2022, 20:35

Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»

5-11-2022, 20:47

Барановская призналась, что её карьера на радио не состоялась из-за запретов Андрея Аршавина

4-11-2022, 11:27

Фигуристке Алине Загитовой Авербухин ограничил выход в эфир шоу «Ледниковый период»

28-10-2022, 09:37

Телеканал ТНТ после скандала с телешоу «Игра» вернет его в эфир под названием «Концерты»

27-10-2022, 07:26

Сваха Роза Сябитова рассказала о способах удержания мужа

23-09-2022, 10:50

Юлию Высоцкую осудили за поддержку Аллы Пугачевой, желающей стать иноагентом

18-09-2022, 20:44

«Атлетико» — «МЮ»: всё решится в Манчестере

28-02-2022, 18:05

Власти Санкт-Петербурга прокомментировали перенос финала Лиги чемпионов в Париж

25-02-2022, 15:03

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

26-01-2022, 21:59

Названы фавориты Кубка России после группового раунда

2-11-2021, 13:50

Самые дорогие билеты на матч сборной России по хоккею на ЧМ-2022 обойдутся болельщикам в 16100 рублей

27-10-2021, 23:28

По итогам 3-го тура группового этапа определились участники 1/8 финала Кубка России

27-10-2021, 23:18

Стали известны сроки восстановления Головина после травмы

8-09-2021, 20:55

Непростое решение хоккеиста Херинка Лунквиста

3-09-2021, 18:30

Мостовой считает, что сборная Россия сможет одержать победу над Кипром

3-09-2021, 18:24

Кто полетел от России на US Open в этом году?

2-09-2021, 18:25

Сборная Россия выстояла в матче против Хорватии

2-09-2021, 17:44

Сборная России победила на чемпионате мира по пляжному футболу

31-08-2021, 22:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Врач высшей категории Маневич заявил о том, что чистить уши не нужно
  • 13-11-2022, 19:55

Врач высшей категории Маневич заявил о том, что чистить уши не нужно

Многие думают, что нужно регулярно чистить уши, но это не так. По словам врача высшей квалификационной категории и врача-оториноларинголога клиники

Reuters: президент Украины Зеленский посетил Херсон
  • Вчера, 12:18

Reuters: президент Украины Зеленский посетил Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсоне - городе, который уже полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. О визите

Командование ВСУ планирует взять в окружение российскую армию на берегу Днепра
  • Вчера, 12:23

Командование ВСУ планирует взять в окружение российскую армию на берегу Днепра

ВСУ планируют наступление на Запорожском направлении и собираются окружить российскую группировку на берегу Днепра. Из этого следует, что Киев будет

В Казахстане отменили концерты Полины Гагариной из-за открытой поддержки СВО РФ певицей
  • Вчера, 21:29

В Казахстане отменили концерты Полины Гагариной из-за открытой поддержки СВО РФ певицей

СМИ Казахстана написали об отмене анонсированного в стране концерта певицы Полины Гагариной. В публикации сказано, что организаторы решили отменить

Тяжелобольной российский исполнитель Андрей Губин посетил телешоу «Суперстар» на НТВ
  • 12-11-2022, 16:55

Тяжелобольной российский исполнитель Андрей Губин посетил телешоу «Суперстар» на НТВ

Популярный российский певец Андрей Губин неожиданно вышел в свет. Тяжелобольной исполнитель принял участие в съемках телешоу «Суперстар» на канале

В Новосибирске спектакль «Принцесса и Людоед» проверяют на ЛГБТ-пропаганду
  • 13-11-2022, 19:40

В Новосибирске спектакль «Принцесса и Людоед» проверяют на ЛГБТ-пропаганду

Вокруг детского спектакля «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» в Новосибирске разгорелся скандал. Он не на шутку возмутил зрителей. В Минкульт

Новости партнеров
Новости партнеров
Репортер Руденко подтвердил, что ВСУ зашли в Макеевку
  • Вчера, 12:48

Репортер Руденко подтвердил, что ВСУ зашли в Макеевку

Репортер Андрей Руденко утром в понедельник, 14 ноября, подтвердил появившиеся в сети сообщения о том, что ВСУ взяли населенный пункт Макеевка на

Мешающий проходу торговый павильон возле метро «Приморская» стал поводом для критики губернатора Беглова
  • 13-11-2022, 17:53

Мешающий проходу торговый павильон возле метро «Приморская» стал поводом для критики губернатора Беглова

Вблизи станции «Приморская» петербургского метрополитена в Василеостровском районе Санкт-Петербурга установили торговый павильон, препятствующий

Резников заявил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России
  • Вчера, 14:28

Резников заявил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России

Украина может вернуть территорию полуострова Крым без боя. Случиться это может на фоне внутреннего кризиса в России. Об этом министр обороны Украины

Беглов продолжает терять позиции в рейтинге губернаторов российских регионов
  • Вчера, 13:50

Беглов продолжает терять позиции в рейтинге губернаторов российских регионов

Управленческие провалы Александра Беглова и его команды, а также неспособность высокопоставленного чиновника воспринимать критику, находят отражение