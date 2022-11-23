Наталья Подольская показала фигуру после похудения из-за съемок в «Ледниковом периоде»

Родители первоклассников школы №66 в Иванове встали живым щитом для того, чтобы не допустить на занятия одноклассника детей. Родители утверждают, что
В столице Китая, население которой составляет около 22 миллионов жителей, за последние сутки зафиксировано 1,4 тысяч новых случаев заболевания
Писатель Захар Прилепин считает необходимым ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Он не согласен с позицией Кремля касательно того,
На телешоу «Суперстар! Возвращение» регулярно вспыхивают скандалы. На этот раз в перепалке приняли участие несколько человек. Начался конфликт после
Звезда "Дома-2" исполнила новую песню под названием "Релокация". В композиции Ольга Бузова упрекает бойфренда в том, что он сбежал в Грузию под
Украинская певица Ани Лорак впервые за долгое время решила выйти на связь с поклонниками. Артистка, уехавшая в Испанию, раскрыла возможную причину
Комментируя появившееся в Сети видео с расправой над российскими солдатами в Макеевке, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что несмотря ни на что,
Бенефициар группы RBE Андрей Шокин, чья деятельность связана со скандалами вокруг организации питания для ОАО «РЖД», зарегистрировал в Самаре новую
После эвакуации граждан из Херсона и отвода российских войск с правого берега Днепра в населенных пунктах области осталось примерно 40-50 тысяч
Минобороны Великобритании опубликовало новую сводку о ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Аналитики британской разведслужбы
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