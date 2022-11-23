Наталья Подольская показала фигуру после похудения из-за съемок в «Ледниковом периоде»

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Наталья Подольская показала фигуру после похудения из-за съемок в «Ледниковом периоде»
Спорт
Фото из открытых источников

Российская исполнительница Наталья Подольская показала в социальных сетях свою фигуру в купальнике после похудения из-за съемок в телешоу «Ледниковый период». Выступала артистка в паре с олимпийским чемпионом, фигуристом Дмитрием Соловьевым. 

Певица в личном блоге написала, что улетела на отдых к морю вместе с детьми, чтобы немного восстановиться. Муж красотки Владимир Пресняков не составил компанию семье из-за проблем со здоровьем.

«Что писать…Похудела после Ледникового прилично, аппетита нет. Володя из-за осложнений после ковида не полетел, это стало весьма неприятным сюрпризом. Море меня успокаивает и всегда умиротворяет. План на восстановление».

Напомним, Наталья замужем за Владимиром Пресняковым. Познакомились будущие супруги в 2005 году на шоу «Большие гонки». Рыжеволосая певица с первого взгляда влюбилась в  опытного музыканта и захотела с ним создать семью. Поженились знаменитости в 2010 году. Через пять лет у них родился Артемий, а в 2020 года появился на свет еще один сын Иван.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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