«Русское Радио» объявило имена ведущих музыкальной премии «Золотой Граммофон»

На заметку: «Золотой Граммофон» в этом году состоится на «ВТБ Арене». Запланирован он на 10 декабря. По информации организаторов, все билеты проданы.

Церемония будет транслироваться на сайте «Русского Радио». В эфире станции тоже пройдет трансляция, правда в аудиоформате.