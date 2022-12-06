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«Русское Радио» объявило имена ведущих музыкальной премии «Золотой Граммофон»

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«Русское Радио» объявило имена ведущих музыкальной премии «Золотой Граммофон»
Спорт
Фото из открытых источников

«Русское Радио» объявило имена ведущих, которые проведут XXVII музыкальную премию «Золотой Граммофон». Зрителей мероприятия ждет самобытный, яркий и остроумный дуэт. Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Вести премию в этом году будет звезда Comedy Woman, актриса Екатерина Скулкина. Составит ей компанию юморист Вадим Галыгин. По словам комика, он впервые станет ведущим премии «Золотой Граммофон». Артист признался, что для него это огромная честь.

Вадим уверен в том, что они с Екатериной будут на одной волне и сделают вечер незабываемым.

На заметку: «Золотой Граммофон» в этом году состоится на «ВТБ Арене». Запланирован он на 10 декабря. По информации организаторов, все билеты проданы.

Церемония будет транслироваться на сайте «Русского Радио». В эфире станции тоже пройдет трансляция, правда в аудиоформате.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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