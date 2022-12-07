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Певица Лолита Милявская заявила, что иногда выступает под фонограмму

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Певица Лолита Милявская заявила, что иногда выступает под фонограмму
Спорт
Фото из открытых источников

Лолита зачастую выступает с живым звуком, однако бывают выступления, когда ей приходится петь под фонограмму. Такое произошло на концерте в Санкт-Петербурге. Концерт «Звезды Дорожного радио» состоялся в Ледовом дворце 4 декабря.

Лолита призналась, с какими эмоциями выходила на сцену в этот раз. По словам эстрадной звезды, она молится перед каждым выступлением, но не так, как перед этим.

«Когда выхожу на сцену, обычно молюсь. Говорю: «Господи, помоги, чтобы звучали связки, были репризы». Сегодня выходила и говорила: «Господи, помоги мне попасть в фонеру». С этим трудно, это съемочный концерт. Он должен звучать при таком количестве артистов.
Это ни для кого не секрет, что используется полная фонограмма, иначе каждый не уместил бы коллективы, не хватило бы попросту времени. Поэтому сегодня молилась, как по мне, не совсем получилось. Те, кто ходят на мои концерты, знают, что живьем послушать там можно».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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