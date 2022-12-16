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Вдова Кобзона ответила певице Монеточке, отправившей хейтеров на концерт покойного артиста

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Вдова Кобзона ответила певице Монеточке, отправившей хейтеров на концерт покойного артиста
Спорт
Фото из открытых источников

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отозвалась на постыдный пост Елизаветы Гырдымовой (известная под сценическим псевдонимом Монеточка).

В своей новой публикации певица неосторожно ответила на критику фанатов, недовольных ее пением. На концерте в Хельсинки хейтеры обвинили артистку в плохом вокале, на что исполнительница ответила:

«Ребят, считаю, если вы ценители великого и профессионального оперного вокала, не надо ходить на концерты Монеточки. Это есть большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или Кобзона».

Нелли Кобзон отреагировала на такие слова Монеточки:

«Какая должна быть реакция на этот бред? Этот бред комментировать не хочу».

Напомним, Лиза уехала из России в Литву после начала специальной военной операции в Украине. Артистка осудила действия российских властей.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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