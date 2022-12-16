Вдова Кобзона ответила певице Монеточке, отправившей хейтеров на концерт покойного артиста

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отозвалась на постыдный пост Елизаветы Гырдымовой (известная под сценическим псевдонимом Монеточка).

В своей новой публикации певица неосторожно ответила на критику фанатов, недовольных ее пением. На концерте в Хельсинки хейтеры обвинили артистку в плохом вокале, на что исполнительница ответила:

«Ребят, считаю, если вы ценители великого и профессионального оперного вокала, не надо ходить на концерты Монеточки. Это есть большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или Кобзона».

Нелли Кобзон отреагировала на такие слова Монеточки:

«Какая должна быть реакция на этот бред? Этот бред комментировать не хочу».

Напомним, Лиза уехала из России в Литву после начала специальной военной операции в Украине. Артистка осудила действия российских властей.