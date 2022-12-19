Мадуро поздравил Аргентину

Политический руководитель Венесуэлы Мадуро обратился с поздравлениями к Аргентине за победу ее сборной команды в финальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.

Он отметил, что аргентинская сборная показала в финальном матче яркую игру, проявив полную самоотдачу, не жалея сил и заслужила трофей. Президент Венесуэлы выразил радость по поводу возвращения кубка чемпионата мира по футболу в Южную Америку. К обращению Мадуро присоединились и политические руководители других южноамериканских государств, среди них – Боливии, Чили, Эквадора.

В финале, который прошел 18 декабря, сборная Аргентины победила французскую команду. Основное и дополнительное время завершились ничьей, аргентинцы победили по пенальти.