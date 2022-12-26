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РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб

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РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб
В Мире / Здоровье
Фото из открытых источников

В Китае наблюдается новая мощнейшая вспышка COVID-19. Только за первые 20 дней декабря ковидом в стране заразились не менее 248 млн граждан, это 18 процентов от общего населения. Из-за огромного количества зараженных вспышка коронавируса приобретает апокалиптический масштаб, пишет РЕН ТВ.

Больницы в КНР переполнены. Мест катастрофически не хватает, некоторых пациентов кладут на пол, там им ставят капельницы. Заболевших китайцев так много, что даже нет официальной статистики.

При этом агентство Bloomberg сообщает, что всплеск заболевания не связан с новыми штаммами вируса. У заболевших граждан выявляют известные субварианты омикрон-штамма коронавируса. Но скорость распространения вируса в Китае растет, и, по оценкам, более половины населения Сычуани и Пекина уже заражены.

Отмечается, что резкий всплеск заболеваемости был связан прежде всего с тем, что в стране отказались от политики “нулевой терпимости” к COVID-19.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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