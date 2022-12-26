РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб

Данные о первых пациентах, заболевших гриппом, появились в конце ноября 2022 года. Буквально за несколько недель он превратился в главное вирусное
В Москве диагностировали у 32 человек менингит. Но самое главное, что эта болезнь распространяется среди скученно и тесно живущих людей. Завезли в
В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку. Но это «похищение» на самом деле оказалось непродуманным розыгрышем. 17
Врач-терапевт из Нижневартовска рассказала, как в этом году переносят свиной грипп H1N1 заболевшие пациенты. По словам заведующей терапевтического
В роскошном замке Аллы Пугачёвой двое суток моют окна, протирают пыль. Соседи Примадонны предполагают, что хозяйка особняка будет отмечать Новый год
Очередной этап конкурса «Фактор.BY» состоялся в минувшую пятницу, 23 декабря, в Беларуси. Участник из Вичуги Иван Дятлов спел композицию Селин Дион.
Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что подразделения ВСУ зайдут в Крым. В интервью изданию Liga.net он
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Российский президент в интервью журналисту Зарубину рассказал о позиции РФ в украинском кризисе. Путин заявил, что политический курс государства
О сложностях на фронте рассказал заместитель командира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев. В беседе с корреспондентом URA.RU он
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