В Finam.Ru рассказали, превратится ли долгожданное открытие Китая в ковидный ад

Недавно власти Китая приняли решение смягчить ковидный режим. Через несколько дней границы КНР откроются для иностранцев. К чему это может привести и превратится ли долгожданное открытие страны в настоящий ковидный ад?

Как пишет издание finam.ru, последние три года Китай являлся единственной страной, где жестко соблюдали антиковидные меры. С 7 декабря власти начали смягчать режим, с 8 января откроют границы для посетителей.

Из-за огромного населения Поднебесной, отмена локдаунов во время коронавируса спровоцировала стремительный всплеск заболеваемости. В первые 20 дней декабря 248 миллионов человек заразились коронавирусом. Официальная статистика заболеваемости не публикуется. Предварительно, 9 тысяч человек умирает ежедневно, и это далеко не предел, уверены эксперты. Пик наступит в период празднования китайского нового года. По данным, смертность в эти дни может достигнуть 25 тысяч граждан.

Китайские специалисты шокированы. Они не в силах справиться с огромным потоком больных. Крематории переполнены. Некоторые родственники умерших ждут очереди на кремацию до середины января. Несмотря на катастрофический рост заболеваемости, правительство КНР не собирается закрывать границы. Также китайские власти осуждают государства за то, что те ввели ограничения для их граждан.