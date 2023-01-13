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Дмитрий Свищев категорически не согласен с решением CAS

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Дмитрий Свищев категорически не согласен с решением CAS
Спорт
Фото из открытых источников

Российский футбольный союз остался в УЕФА и продолжил бороться за возможность российских футболистов представлять страну на международных соревнованиях.

По итогам пересмотра жалобы РФС на отстранение россиян от игр на международной арене Спортивный арбитражный суд принял решение отклонить апелляцию российской стороны.

Корреспондент сайта Араик Тонян «Впрогнозе» встретился с Дмитрием Свищевым и попросил объяснить или опровергнуть легитимность решения международной арбитражной организации.

«К сожалению, решение было ожидаемым, хотя оно несправедливое и незаконное. Очень странно, что его приняла последняя судебная инстанция, которая должна отстаивать интересы спортсменов, клубов, федераций. Спортивный арбитражный суд не увидел политических и дискриминационных мотивов в решениях ФИФА и УЕФА. Но именно из-за наличия таких мотивов апелляцию нужно было удовлетворить. Налицо политические причины и дискриминация по национальному признаку. 

Существует огромное количество других косвенных факторов, по которым Спортивный арбитражный суд должен был принять справедливое решение. Сегодня никто не имеет права отстранять спортсменов от работы по профессии – участия в турнирах. Наши федерации регулярно делают взносы в международные организации, так что причин для отстранения не было» – категорично заявил председатель комитета ГД.

Судебное решение не было единогласным, но большинство участников комиссии проголосовали за продление отстранения российских футболистов от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

Источник: Впрогнозе



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