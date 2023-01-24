StarHit: Комик РФ Павел Воля повторил скандальный номер артиста Филиппа Киркорова

Павел Воля в одном из недавних выпусков шоу Comedy Club решил скопировать номер поп-короля. Он сделал отсылку к скандальному выступлению Филиппа Киркорова, которое завирусилось в сети.

Комик облачился в капроновые колготки на все тело. Он добавил к образу шляпу и яркую жилетку. Такой наряд был на Киркорове во время концерта в Казахстане, где и завершился гастрольный тур по странам Центральной Азии. Наряд артиста тогда долго обсуждали в Сети, поэтому он вдохновил Волю на повторение.

Юморист также спародировал движения певца под громкие овации зала. После этого спустился в зал. Там резидента Камеди встретил почитатель таланта с букетом роз, которого Павел им отхлестал, таким образом напомнив лишний раз о ситуации на выступлении Киркорова. Тогда многие фанаты посчитали, что Филипп жестко обошелся с поклонником, однако представители звезды эти слухи опровергли.