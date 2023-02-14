Игроки «Шинника» получили серьезные травмы после массовой драки с украинскими футболистами

У 26-летнего Ильи Грузнова и 29-летнего Дмитрия Самойлова из ярославского клуба «Шинник» есть подозрения на переломы. Травмы футболисты получили вследствие массовой драки с украинскими футболистами. Потасовка между россиянами и игроками «Миная» произошла в отеле Royal Seginus (Турция).

По предварительны данным, у российского форварда подозрения на перелом рёбер, а у полузащитника —подозрение на перелом пальца. Сегодня спортсмены пройдут медицинское обследование.

Напомним, вчера вечером игроки «Миная» в гостинице подошли к директору «Шинника», потребовав спеть гимн Украины. В ответ тот грубой форме отказался, предложив им выйти на улицу. Он пригрозил дракой.

В ночь на 14 февраля игроки украинской команды в лифте избили игрока «Шинника». За него вступились одноклубники. Завязалась массовая потасовка. Сотрудники отеля вызвали полицию, правоохранители разняли спортсменов.