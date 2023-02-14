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В «Шиннике» рассказали, что спровоцировало массовую драку с украинскими футболистами «Миная»

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В «Шиннике» рассказали, что спровоцировало массовую драку с украинскими футболистами «Миная»
Спорт
Фото из открытых источников

Игроки ярославского «Шинника», которые пожелали остаться анонимными, рассказали, что в турецком отеле Royal Seginus массовую драку спровоцировали именно украинские футболисты из «Миная».

По данным источника, вечером в понедельник, 13 февраля, несколько игроков в гостинице подошли к футболистам ярославской команды. Начался спор, который перерос в конфликт из-за политических взглядов. В ночь на 14 февраля спортсмены из Украины в лифте гостиницы избили россиянина. За российского спортсмена вступились сокомандники. Они устроили потасовку, в которой травмированы четыре игрока «Шинника».

Футболисты РФ уверены, что в «Минае» о прибытии россиян в Royal Seginus хорошо знали, поэтому готовились к драке. Также неназванный игрок добавил, что после потасовки член штаба украинского клуба сообщил, что россиянам нужно покинуть гостиницу, поскольку не исключено продолжение конфликта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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