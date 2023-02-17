Yandex.RTB

ВОЗ предупредила, что обнаруженный в Африке вирус может даже превзойти COVID-19

Image 16+
ВОЗ предупредила, что обнаруженный в Африке вирус может даже превзойти COVID-19
В Мире / Здоровье
Фото из открытых источников

Стремительное распространение недавно обнаруженного в Экваториальной Гвинее (Африка) вируса Марбург (virus Marburg) вызывает беспокойство у ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).

Дело в том, что по данным ведущих ученых, данная инфекция может стремительно распространиться в африканской стране и может даже превзойти COVID-19. Ко всему прочему, существует риск того, что смертельный вирус может выйти за пределы государства.

«Мы передислоцировали все группы, которые занимались COVID-19 и там находились для отслеживания контактов, быстро их модернизировали для того, чтобы они нам помогали», — рассказывает эксперт ВОЗ.

Врачи предупреждают, что противовирусных препаратов и вакцин, которые одобрены для лечения вируса Марбурга, в настоящее время не существует. Специалисты могут предложить только поддерживающую терапию, не более того.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
ВОЗ предупредила, что обнаруженный в Африке вирус может даже превзойти COVID-19

Сегодня, 19:20

Турецкое издание сообщает о ситуации вокруг даты проведения президентских выборов в Турции

Сегодня, 12:03

Сийярто обозначил позицию Венгрии по украинскому кризису

15-02-2023, 09:03

Специальные государственные службы Норвегии выразили отношение к увеличению расходов бюджета РФ на военную промышленность

14-02-2023, 12:28

Руденко сделал заявление об отношениях между Российской Федерацией и Индией

13-02-2023, 08:48

В немецкий Бремерхавен прибыло судно с M2A2 Bradley для Украины

12-02-2023, 21:53

Борисенко сообщил о намерении политических властей Египта вступить в БРИКС

11-02-2023, 17:58

МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции

11-02-2023, 11:49

Байден охарактеризовал случай с китайским аэростатом

10-02-2023, 12:23

The Guardian: Новая Зеландия и Австралия переживут апокалипсис намного проще других

10-02-2023, 12:10

Стерник сделал заявление о целях ЕС в отношении Центральной Азии

10-02-2023, 10:48

Политолог Маркелов выразил мнение о ситуации с публикацией сведений об инциденте на «Северном потоке»

9-02-2023, 17:43

Сообщается о намерении Зеленского встретиться с Макроном

8-02-2023, 19:28

В Великобритании расширили санкционный список

8-02-2023, 17:38

Байден назначил Уолша политическим преемником на экстренный случай

8-02-2023, 09:23

Байден обозначил свою позицию по вопросу закона об абортах

8-02-2023, 08:53

Россияне в Турции после землетрясения пожаловались на настоящих «уродов»-соотечественников

7-02-2023, 22:36

Сейсмолог Татевосян: Землетрясения в Турции и Сирии могут продлиться несколько месяцев

6-02-2023, 19:19

Китайский дипломат сделал заявление об отношениях с США

6-02-2023, 09:03

В ЕС предупредили Грузию о санкциях

5-02-2023, 18:38

Свердловская администрация попросила Москву вернуть в область главную скидку на электричество
  • Вчера, 13:08

Свердловская администрация попросила Москву вернуть в область главную скидку на электричество

Свердловская администрация инициирует возвращение «тарифа выходного дня» при оплате за электроэнергию. Как стало известно сегодня, такое предложение

E1.RU: В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска
  • Вчера, 10:23

E1.RU: В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска

В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал

Medical Xpress: выявлены повреждения органов у 59% людей с длительным течением COVID-19 в анамнезе
  • 15-02-2023, 11:15

Medical Xpress: выявлены повреждения органов у 59% людей с длительным течением COVID-19 в анамнезе

После нового исследования влияния коронавируса было выявлено, что повреждения органов, которые пациенты получили в процессе заболевания COVID-19,

Экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Волкова заявила о непростом характере российской певицы Гагариной
  • Вчера, 20:44

Экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Волкова заявила о непростом характере российской певицы Гагариной

Экс-участница шоу «Фабрика звезд» Юлия Волкова заявила о скверном характере Полины Гагариной. Актриса в интервью ведущей Яне Чуриковой раскрыла факты

Яна Рудковская резко раскритиковала вокальный номер Алины Загитовой
  • Вчера, 19:06

Яна Рудковская резко раскритиковала вокальный номер Алины Загитовой

Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскритиковала дебютный номер олимпийской чемпионки Алины Загитовой. «Считаю, что можно было классно откататься

Биолог из США Анчи Баранова: вирусы вызвали сепсис у российского фигуриста Романа Костомарова
  • Сегодня, 11:58

Биолог из США Анчи Баранова: вирусы вызвали сепсис у российского фигуриста Романа Костомарова

К гангрене и сепсису у фигуриста Романа Костомарова, находящегося сейчас в больнице на Коммунарке могли привести вирусы. Об этом рассказал доктор

Новости партнеров
Новости партнеров
Украинские военные сообщили об уничтожении российской ТОС «Солнцепек» под Угледаром
  • 15-02-2023, 13:18

Украинские военные сообщили об уничтожении российской ТОС «Солнцепек» под Угледаром

Украинские военные заявили о том, что смогли поразить под Угледаром российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Кадры уничтожения ТОС

Генерал США Марк Милли заявил, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически
  • 15-02-2023, 10:43

Генерал США Марк Милли заявил, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически

США будут и далее поддерживать Украину, заявил американский генерал Марк Милли. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на поддержку Вашингтона,

Свердловские власти пообещали снижение квартплаты в феврале 2023
  • 15-02-2023, 22:31

Свердловские власти пообещали снижение квартплаты в феврале 2023

Власти Свердловской области утверждают, что с февраля 2023 года квартплата в платежках станет ниже. Об этом завил министр энергетики и ЖКХ региона

Узнали, где будут отключения света в Сочи с 17 февраля 2023 года
  • Вчера, 19:47

Узнали, где будут отключения света в Сочи с 17 февраля 2023 года

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках эксплуатации электрооборудования в Сочи временно отключат свет. Без электроэнергии 17 февраля с