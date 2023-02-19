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Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили

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Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили
Спорт
Фото из открытых источников

Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его талант здесь не оценили.

Спортсмен, выросший в Англии в интернациональной семье (его мама русская, а папа колумбиец), может выбрать сразу между 3-я сборными – российской, колумбийской, английской. Он изначально сделал выбор в пользу РФ, хотя в команде U17 его вызывали на товарищеские матчи, а затем ни разу не дали сыграть. Алексей понял, что в России его талант не ценят, поэтому решил играть за сборную Колумбии. Там он стал главным вратарем команды.

На домашнем для колумбийцев чемпионате Южной Америки, который прошел недавно, Алексей внес вклад в завоевание бронзовых медалей. Вскоре состоится чемпионат мира, куда россиянин также поедет.

Примечательно, что сейчас 17-летний Федорущенко играет на клубном уровне за U18 «Арсенала». Растет большой талант, который в России упустили.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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