На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB.

В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики могли наблюдать за мужской гонкой по биатлону. Оказалось, что сборная Норвегии дала слабину. Чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что для команды второе место — это «неплохой результат». Ранее норвежцам досталось золото, серебро и бронза. Французы не смогли добраться до пьедестала.

Стоит сказать, что такая командная неудача негативно отразилась на Йоханнесе Бё. В Германии он выиграл 3 золотых медали. Победа сборной Норвегии могла сделать бы из биатлониста настоящую легенду.

Во время первого этапа дела у фаворитов пошли совсем плохо. Бё не преодолел эстафету. Помешали ему в том числе погодные условия: ветер плохо отразился на стрельбе. Кроме того, он допустил осечки во время поражения целей.

«Жаль. Сегодня попытались добиться большего. Подходя к стрельбе, услышал 5 быстрых «та-та-та». После уже потерял мотивацию», — говорит Бё младший.



