Вадим Евсеев поблагодарил игроков «Шинника» после их драки с «Минаем»

Тренер Вадим Евсеев поблагодарил игроков «Шинника» после скандальной драки с футболистами украинского клуба «Минай» в одном из турецких отелей.

Видеоролик с речью тренера был опубликован журналистом РБК Грантом Гетадаряном. Он утверждает, что данная запись была сделана вчера, 18 февраля, перед тренировкой.

«Доброе утро, вам ребят. С чего я хочу начать... Были выходные, и был инцидент, поэтому лично от себя хочу сказать, что горжусь вами. Мы подобрали в команду правильных людей, которые дали отпор. Люди наверное хотели хайпануть, однако, увы, не сделали этого. Вас было мало, вы назад не отступили, дали достойный отпор. Видел я, кто валялся и кто бился. Ничего страшного нет», – заявил Евсеев.

После этого Вадим Валентинович пожал руку всем футболистам, а также тренерам «Шинника».