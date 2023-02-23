"СБ": Истерику Шевченко вызвал финиш Куклиной на чемпионате РФ 2023 по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко видела себя победителем, однако титулованная спортсменка Лариса Куклина разрушила мечту молодой девушки и буквально заставила плакать. Об этом пишет портал Sportbox.Ru.

Женской индивидуальной гонкой стартовал этап чемпионата РФ по биатлону, который проходит в Ижевске. Драматичная концовка в индивидуальной гонке вызвала у Анастасии Шевченко сильное разочарование.

Биатлонистку успокаивали все спортсмены, а также болельщики. У нее произошла настоящая истерика из-за упущенной победы в рамках чемпионата России.

Последние километры опытной Ларисе Куклиной дались крайне тяжело. Ее преимущество на глазах таяло. Многие зрители даже не верили, что она может победить.

Добавим, что чемпионат РФ 2023 по биатлону проходит в три этапа: в Ижевске (с 23 по 25 февраля), в Ханты-Мансийске в олимпийских дисциплинах ( с 27 марта по 2 апреля), а также Увате в марафонах (с 5 по 6 апреля).