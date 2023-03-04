Sportbox.ru: лыжников из Норвегии в Германии официально объявили астматиками, ответ за WADA

Появилась официальная информация от представителей двух главных держав в лыжных гонках. В Норвегии заявили о том, что большая часть сборной является астматиками. Это подтвердило длительные споры, которые возникали на данную тему, пишет Sportbox.ru.

В ФРГ провели расследование. Оно показало, что препараты от астмы улучшают спортивные результаты. Примечательно, как на это отреагируют во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Стоит сказать, что такие заявления вызвали оживленную дискуссию в спортивной среде, поскольку некоторые терапевтические исключения позволяют применять запрещенные препараты при наличии показаний. Но многие критики подчеркивают, что отдельные лыжники могут злоупотреблять исключениями для того, чтобы существенно повысить во время соревнований свою производительность.